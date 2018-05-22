Perşembe’de sevindiren yatırımlar

Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, Perşembe ilçesine yakışır bir Kent Meydan kazandırıldığını ve Türkiye Mimarlar Birliği tarafından da ödüle layık görüldüğünü hatırlattı. İlçeye yapılan yol yatırımları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Enver Yılmaz, “Perşembe ilçemize Büyükşehir olduktan sonra 111 km asfalt yol inşa ettik ve bunun 45,5 km’si sıcak asfalt. Bu yıl yapacağımız 48 km yolla birlikte Perşembemizin yüksek mahallelerini sahille buluşturacağız. Eskiden araçların geçmekte zorluk çektiği yolları, sanat yapıları ve asfalt ile hizmete sunduk. 2016 yılında olan selde ilçemiz ciddi hasar gördü, 20’nin üzerinde köprü yıkıldı. 200 milyon TL’nin üzerinde maddi kayıp söz konusuydu. Sel bizim çalışmalarımızı da aksattı ancak yol konusunda Büyükşehir olarak sınıfı geçtik. Perşembe ilçemize kazandırdığımız yollar, taş duvarları ve menfezleriyle birçok ilçeye örnek olacak hâle geldi” diye konuştu.

“Suya 15 milyon TL yatırım yaptık”

Ağustos ayında Perşembe ilçesinde su sıkıntısı yönünde şikâyetler olduğunu ve Büyükşehirle birlikte suya ciddi kaynak aktarıldığını belirten Başkan Yılmaz, “Olağanüstü bir yatırımla çok ciddi kaynak aktarımı yaparak yılda 2 milyon TL su parası topladığımız ilçemize 15 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. İlçemizin yüzde 95’inde vatandaşımızla suyu buluşturduk” şeklinde konuştu.

“Çöp sorununu çözdüğümüz ilk ilçe perşembe oldu”

Ordu ili genelindeki çöp sorununu çözdüklerini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Perşembemizin çöpü önce deniz kenarına sonra da bir tepeye dökülüyordu. Göreve geldiğimizde çöpünü alarak rehabilite ettiğimiz ve bu önemli sorunu çözdüğümüz ilk ilçemiz Perşembe oldu. Şu anda ilçemizde toplanan çöpler Büyükşehir Belediyemizin tesislerine getiriliyor. Artık çöpten gelir ve elektrik enerjisi elde ediyoruz” dedi.

“Kadınlar plajlarımızı 104 bin kadın hemşehrimiz kullandı”

Efirli’nin yanı sıra Ünye ve Fatsa ilçelerine sadece kadınların girebileceği plajların kazandırıldığını belirten Başkan Yılmaz, “3 yıllık sürede Ünye, Fatsa ve Efirli’de bulunan kadınlar plajlarımızı 104 bin kadın hemşehrimiz kullandı. Desteklediği parti ve dünya görüşü ne olursa olsun Belediye Başkanlığım döneminde en fazla teşekkür ve dua aldığımız hizmet alanlarımızdan biri de bu oldu. Ay sonu itibarıyla plajlarımızı tekrar hizmete açacağız” diye konuştu.