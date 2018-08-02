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02 Ağustos 2018 14:08

Pikap bebek arabasına çarptı: 1 yaşındaki bebek öldü, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Ordu’da bir pikabın bebek arabasına çarptığı trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Pikap bebek arabasına çarptı: 1 yaşındaki bebek öldü, 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı

02 Ağustos 2018 14:08

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Altınordu ilçesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasbi Karahasan idaresindeki 28 NA 032 plakalı kamyonet, cadde üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Serya Çelebi’nin tuttuğu bebek arabasına çarptı. Kazada bebek arabası içerisinde bulunan Cemre Çelebi (1) ve Akif Eren Çelebi (4) yola savruldu. Hemen olay yerine akın eden vatandaşlar, ağır yaralı bebek ile çocuğu, yoldan geçen bir araca bindirerek şehirdeki bir özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek Cemre Çelebi kurtarılamadı. Hayatını kaybeden bebeğin ağabeyi Akif Eren Çelebi ise özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


Öte yandan, bebek arabasına çarptıktan sonra olay yerini terk ettiği iddia edilen sürücünün ise emniyete gidip teslim olduğu ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikatlar sürüyor.




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