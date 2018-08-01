Piri Reis Gemisi ODÜ’de

Her iki üniversitenin öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri, mevcut olanları geliştirecek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlayacak olan protokol ile bu sonuçları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları, bilimsel, kültürel ve sportif amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarması amaçlanıyor. İmzalanan protokol ile ayrıca, gerek ulusal, gerekse de uluslararası denizcilik çalışmalarında Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinin gelişim sürecindeki elde etmiş olduğu kazanımların artması hedefleniyor.

İki üniversite arasındaki eğitim ve öğretim tecrübelerini geliştirmek, akademik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Ordu Üniversitesi’ne gelen gemiyi, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ile Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Tokur, Piri Reis Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazmi Çeşmeci, öğretim üyeleri, kaptanlar ve öğrenciler eşliğinde gezerek incelemelerde bulundular. 27,59 metre boy, 10 bin 870 ton deplasman, 18,5 knot hız ve maksimum 564 yolcu kapasitesine sahip Piri Reis isimli gemiyi incelemesinin ardından Rektör Prof. Dr. Yarılgaç ve Rektör Prof. Dr. Erdoğan, gemide kahvaltı yaparak, gemi yetkilileri ve öğrencilerle vakit geçirdi.

İki üniversitenin gerçekleştirdiği bu buluşmanın hakkında konuşma yapan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Eski ismi Ankara olan ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri çatısı altında yıllarca hizmet veren bu gemi, üniversitemizin kurulması ve eğitim öğretim faaliyetlerine başlaması ile satın alınarak, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz için oldukça önemli olan gemimizde değerli Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, hocamız ile buluşmak ve akabinde de Ordu Üniversitesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirmemizi sağlayacak olan bir işbirliği protokolü imzalamak bizim için oldukça anlamlı” şeklinde konuştu.

Üniversiteler arası bu tür nitelikli buluşmaların ve işbirliklerin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, ise Piri Reis Üniversitesinin böyle bir uygulama gemisi ile eğitim vermesi ve öğrencilerle birlikte aylar süren yolculuklar gerçekleştirmesinin, mesleki anlamda öğrencilere oldukça önemli deneyimler sunduğunu aktardı. Bu uygulama modelinin, teori ile pratiği birleştirerek öğrencileri hayata hazırlama açısından öneminden bahseden Rektör Yarılgaç, "Ordu Üniversitesi olarak biz de ulusal ve uluslararası nitelikler çerçevesinde zirveyi hedefleyen bunun yanında da bölgesinde adından söz ettiren bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. Donanımlı ve hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla ilerleyen bu iki üniversitenin bu gün burada buluşarak eğitim ve öğretim alanında işbirliğine gitmesi ve bunu geliştirecek projeleri konuşması oldukça anlamlı. Bugün imzaladığımız protokolün iki üniversitemiz açısından da hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Rektör Prof. Dr. Oral Erdoğan, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Meslek Yüksekokulunun denizcilik alanında kullandıkları uygulama araçlarını inceledi.