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11 Eylül 2017 17:45

Plajlardan 50 bin kadın yararlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadınlar plajlarından bu yıl 50 bin kadının yararlandığı açıklandı.

Plajlardan 50 bin kadın yararlandı

11 Eylül 2017 17:45


Sosyal devletin gereği olarak, kadınlarımızın rahatça denize girebilmesi amacıyla kadınlar plajlarını 2015 yılında hizmete açtıklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, “OSKEM tarafından verilen su kazlarını engelleme hizmeti ile güvenle denize girilen kadınlar plajlarımız, bu yaz sezonunda da hanımların gözdesi oldu. Geçtiğimiz sene 20 bin kişiye hizmet veren Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajlarından bu sezon yaklaşık 50 bin bayan istifade etti. Sezonun 26 Haziran’da açılmasıyla birlikte Perşembe Kadınlar Plajında 26 bin 076, Ünye Kadınlar Plajında 13 bin 260 ve Fatsa Kadınlar Plajında ise 10 bin 600 kişiye hizmet verdi” dedi.


Yaz aylarının bitmesi ve yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadınlar plajlarında da sezon sonuna gelindi. 10 Eylül tarihi itibarıyla Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajlarında sezon kapanırken, Perşembe Kadınlar Plajında ise sezon 17 Eylül Pazar günü sona erecek.




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