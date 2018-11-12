Polisin şüphelendiği araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendiği otomobil içerisinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli görülen E.Y (32) idaresindeki 34 UP 4622 plakalı araç uygulamadan kaçmaya başladı.

Sürücü E.Y. yaklaşık yarım saat kovalamacanın ardından Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak'ta yakalandı. Sürücü E.Y'nin kullandığı araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ele geçirildiği ve şahsın 120 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.