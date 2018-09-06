Powerbank hırsızlığı güvenlik kamerasında

Altınordu ilçesinde bulunan bir cep telefonu dükkanına gelen hırsız, powerbank almak istediğini söyledi. Dükkan sahibi Murat Yılmaz, müşteri sandığı kişiye modeller hakkında bilgi verdikten sonra şahıs ayrıldı. Ancak dükkanın önünde bir süre bekleyen ve müşterilerin yoğun olduğu zamanı kollayan şüpheli, uygun zamanı denk getirince dükkandaki raftan 2 adet powerbankı çalarak, gözlerden uzaklaştı. Dükkan sahibi, güvenlik kameralarını inceleyince olayın hırsızlık olduğu anlaşıldı.

Dükkan sahibi Murat Yılmaz, müşterilerin yoğun olduğu ve kendisinin de tamir işiyle uğraştığı zamanda, 55 yaşlarındaki şüphelinin gelerek powerbankları çaldığını iddia etti. Yılmaz, “55 yaşlarındaki bir amca saat 11.00 civarında gelerek, powerbanklar için bir pazarlık yaptı ancak almadı. Daha sonra geleceğini söyledi. Saat 13.50’de görüntülerde de görüldüğü gibi köşede bekleyip, önümüzün yoğunlaştığı saatte powerbankların 2’sini alıp apar topar çıktı. Çok sakin ve sessiz bir şekilde” dedi.

Aynı iş yerinde yaklaşık 6 ay önce de kendisini polis olarak tanıtan bir kişi dükkana gelmiş ve cep telefonu çalarak gözlerden uzaklaşmıştı. Dükkan sahibi Yılmaz, yaşanan cep telefonu hırsızlığı olayını çözdüklerini söyledi.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde ise bir şahsın dükkanın önünde bekleyerek bir süre içeriyi izlediği görülüyor. Müşterilerin yoğun olduğu zamanı fark eden şüphelinin daha sonra 2 adet powerbankı stanttan çalarak sakin bir şekilde gözlerden kayboluyor.