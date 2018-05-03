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03 Mayıs 2018 18:22

Prof. Dr. Kırımlı: “Kırım’ın tarihi acılarla dolu"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Türkoloji Kulübü tarafından düzenlenen konferanslar kapsamında Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Kırımlı: “Kırım’ın tarihi acılarla dolu

03 Mayıs 2018 18:22

Dr. Hakan Kırımlı tarafından ‘Kırım Tatarlarının Sürgünü ve Günümüzde Kırım Tatarları’ konulu konferans gerçekleştirildi.


Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Rusların Türk ve Müslüman toplulukları yok etmeye yönelik politikalarının sonucu olarak Kırım Tatarlarının tarihleri boyunca yaşadıkları mecburi göçleri anlattı.


Kırımlı, Rusya’nın Kırım tatarlarını ekonomik, dini, siyasi açıdan huzursuz ettiklerini ve göçe zorladıklarını ifade ederek, “Kırım ve tarihini konuşurken halen var olan acılarını da konuşmak gereklidir. Kırım’da yaşayan Tatarların tek bir kişi bile kalmayana kadar yapılan zorunlu göçte yüzlerce Tatar, Kırım’dan balık istifi ve insanlık dışı bir şekilde orta Asya’ya gönderilip aç susuz bırakıldılar ve çoğu yolda hayatını kaybetti. Dev dalgalar halinde Osmanlı İmparatorluğu’na akan Kırım tatarlarının bir kısmı da Ordu’ya geldi” dedi.


Konferansta ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necip Fazıl Duru, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.




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