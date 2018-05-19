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19 Mayıs 2018 16:42

Ramazan pideleri özenle hazırlanıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar Ramazan pidesine büyük ilgi gösterirken, fırıncılar da hem yoğun talebi karşılamak hem de damaklara hitap eden pideler yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Ramazan pideleri özenle hazırlanıyor

19 Mayıs 2018 16:42


Pide alabilmek için saatler öncesinden fırından çıkan sıcak pideler için isim yazdıran vatandaşlar, sıraları geldikçe pidelerini alıp evlerinin yolunu tutuyorlar. Ramazan ayının en güzel tarafının pide olduğunu söyleyen Emrah Baygın isimli vatandaş, “Oruç tutuyoruz ve ister istemez soframızın en önemli lezzetlerinin başında Ramazan pidesi geliyor. Fırına gelerek istediğimiz gibi pidemizi yaptırma fırsatı buluyoruz” dedi.


Ramazan pidesinin Ramazan ayına özel bir durum olduğuna dikkat çeken Fatih Bektaş isimli vatandaş, “Ramazan ayında yapılan susamlı ve yumurtalı pidelerle sofralarımızı süslemek insana ayrı bir keyif veriyor. Fırında bekleyerek hem vakit geçiriyoruz hem de taze ve sıcak olarak fırından çıkan pidemizi eve götürüyoruz” şeklinde konuştu.


Fırıncı Ali Kulak ise, “Ramazan ayına özel pidelerimizi taş fırın ekmeği ile yapıyoruz. Oruç tutup hem de sıcak fırının başında pide yapıyoruz. Biraz zorlansak da Allah bize o gücü kuvveti veriyor. Müşterilerimize en iyi şekilde pide yapıp onları fırından mutlu ayrılması bizleri sevindiriyor. Sade 1 ay pide yoğunluğu oluyor ve bereketli bir ay geçiriyoruz” diye konuştu.




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