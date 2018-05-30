Ramazan tatlıları tezgahları süslüyor

Ramazan’da tatlıya ilginin arttığını belirten tatlıcılar, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlı satışlarımız dört katına çıktı. Öğleden sonraları iftara hazırlık için satış yapıyoruz. Vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Her sene Ramazan ayı boyunca tatlı çeşitlerimizi de bol tutuyoruz” dediler.

Fıstık fiyatları aldı başını gidiyor

Fatsa’da pastane işletmesi sahibi Halit Özkurt, “Tatlı malzemelerinde devamlı yükseliş olsa da bu Ramazan fiyatlara pek fazla yansıtamadık. Özellikle iç fıstık fiyatları aldı başını gidiyor. Bizler bu durumdan çok rahatsızız. Önümüzde ki günlerde malzeme fiyatları düşerse bizlerden ucuz tatlıyı vatandaşlara yedirmek istiyoruz” diye konuştu.

Tezgahlardaki tatlı çeşitlerinin fiyatları ise şöyle: Baklava çeşitleri 30 TL, tulumba 15-20 TL, yaş pastalar 25 ile 100 TL.