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30 Mayıs 2018 14:50

Ramazan tatlıları tezgahları süslüyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tezgâhları süsleyen tatlılara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ramazan tatlıları tezgahları süslüyor

30 Mayıs 2018 14:50


Ramazan’da tatlıya ilginin arttığını belirten tatlıcılar, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlı satışlarımız dört katına çıktı. Öğleden sonraları iftara hazırlık için satış yapıyoruz. Vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Her sene Ramazan ayı boyunca tatlı çeşitlerimizi de bol tutuyoruz” dediler.



Fıstık fiyatları aldı başını gidiyor


Fatsa’da pastane işletmesi sahibi Halit Özkurt, “Tatlı malzemelerinde devamlı yükseliş olsa da bu Ramazan fiyatlara pek fazla yansıtamadık. Özellikle iç fıstık fiyatları aldı başını gidiyor. Bizler bu durumdan çok rahatsızız. Önümüzde ki günlerde malzeme fiyatları düşerse bizlerden ucuz tatlıyı vatandaşlara yedirmek istiyoruz” diye konuştu.


Tezgahlardaki tatlı çeşitlerinin fiyatları ise şöyle: Baklava çeşitleri 30 TL, tulumba 15-20 TL, yaş pastalar 25 ile 100 TL.




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