Riskli Öğrencileri Değerlendirme Toplantısı

Toplantı öncesi Ünye Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ergin Yiğit, "Problem Yaşayan Öğrenciler, Çocuğun İhmal Ve İstismarı” konulu slayt gösterisi düzenledi. Ünye Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıda, çocukların küçük yaşlarda başladığı bağımlılıkların daha etkin mücadele ile çalışılması gerektiği vurgulandı.

“Bizler gerekenleri yapıyoruz”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, “Kaymakamlık seviyesinde dahi yapılması gerekenleri dört dörtlük yaptığımıza inanmıyorum. Bizler her kademede daha çok çalışmamız gerekiyor. Tabii ki öğrencilerin sorumluluklarını sadece rehber öğretmenlerimize yüklemek onlara haksızlık olur. Burada anne ve babalarında çocuklar üzerinde daha etkili iletişim sağlayarak onların gelişiminde etkili olacaktır” dedi.

“Her 100 öğrenciden 13’ü teknoloji bağımlısı”

Programda söz alan Ünye Anafartalar İlkokulu Rehber Öğretmeni Neslihan Aksel, "Okul çevrelerinde ve diğer yerlerde sigara satışlarının engellenmesi gerekiyor ve denetimler artırılmalı. Çocuk psikoloğu ve psikiyatrisi sayısı çok az ve erişim zor. Okullarda ergen kriz birimi oluşturulmalı, intiharı düşünen çocuklara acilen müdahale edebilmeliyiz. Anne ve babalara önleyici hizmet kapsamında eğitim verilmelidir. Öğrencilerimizin sosyal imkanları az ve bu nedenle çocuklar kafelerde vakit geçiriyor. İlçemizde her 100 öğrenciden 13’ü teknoloji bağımlısı grubunda görünüyor. Gençlik merkezinin oluşturulması ve çocukların aktivitelere yönlendirilerek bağımlılıklardan uzaklaştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bazı okullarda rehber öğretmen dahi yok”

Programda söz alan Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Öğretmeni Sebahat Duman, "Okullarımızın bazılarında rehber öğretmenlerimiz bile yok. Açıkta çocuk psikiyatrisi uzmanı arkadaşların ücretli öğretmen olarak çalıştırılabilmesinin yolu açılmalıdır. Çocuklarımız için teknoloji bağımlılığına karşı kültürel alanlar oluşturulmalı ve atanamamış beden eğitimi öğretmenlerimiz sosyal aktivitelerde kullanılmadır” diye konuştu.

Ünye Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Esat Can Öztürk, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, kurum amirleri ve rehber öğretmenler katıldı.