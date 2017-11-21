S plakada mutlu son

Böylelikle daha önce sadece 28 katılımcının aldığı S plaka sayısı, Ünye ilçesi için toplamda 166’ya ulaşacak.

24 Ocak’ta ihale var

Ünye Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek ve servis taşımacılığı yapan esnaflar, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette kısa bir süre önce 28 katılımcının aldığı S plaka dışında, toplam 166 olması gereken kalan kısım için de ihale takvimi belirlendi. Yapılan görüşme sonrasında Başkan Enver Yılmaz, kendi resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Ünye Şoförler Odası Başkanı Bekir Şimşek ve servis taşımacılığı yapan esnaflarımız ile S plaka süreciyle ilgili mutabakatı sağladık. 24 Ocak’ta Ünye’de S plaka ihalesini gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha önce ihale yapılmıştı

Bilindiği üzere Ünye ilçesinde düzenli servis taşımacılığına geçilmesiyle ilgili yapılan ihalede, 166 adet tahditli S plaka ihaleye çıkarılmış ve 40 bin TL+KDV muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulüyle teklif veren 28 gerçek ve tüzel kişi tahditli S plaka almaya hak kazanmıştı.

24 Ocak’ta gerçekleştirilecek yeni ihale şartlarıyla ilgili detayların, alınacak olan UKOME kararında belirleneceği belirtildi.