Saç ekimi için Almanya'dan Ordu'ya 3 bin km yol geldiler

Saç ekiminden estetik operasyonlara, obezite ameliyatından şeker ameliyatına kadar birçok alanda nitelikli hizmet verilen Ordu'ya yurt dışından tedavi olmak için gelen misafir sayısı her geçen yıl artıyor.

Dünyanın her yerinde yaşayan Türk vatandaşları tanıdıklarına, arkadaşlarına Medical Park Ordu Hastanesinde uygulanan uygun fiyat ve yüksek kaliteli saç ekim hizmetinden bahsetmeleri Ordu'yu, saç ekiminde bir marka olarak dünyaya tanıtmaya ve sağlık turizmi açısından gözde şehir yapmaya doğru ilerletiyor.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan ve restoran işletmeciliği yapan Thomas Afeworki ve arkadaşı Solomon Estefanos, saç ekimi konusunda uzun zamandır yaptığı araştırmalar sonucunda Tekin Zehir, Ali Ekber Alkış isimli Türk arkadaşlarıyla birlikte Ordu'ya gelerek Medical Park Ordu Hastanesi, Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş ve ekibine saç ektirmeye karar verdiler. Uzm. Dr. Kemal Tekeş'e ekibinin başarısını duyduktan sonra saç ektirmeye karar verdiklerini belirten 4 arkadaş verilen hizmet ve tedaviden oldukça memnun olduklarını belirttiler. 4 arkadaş, “Ordu'ya ilk defa geliyoruz. Almanya'daki bir arkadaşımızın tavsiyesi ve sonrasında yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda Medical Park Ordu Hastanesi Saç Ekimi Birimine geldik. İlk önce telefonla görüştük. Türkiye'ye özellikle de İstanbul'a dünyanın her tarafından saç ekimi yaptırmaya gelen insanlar olduğunu biliyorduk ancak Ordu ilinde olduğunu öğrendiğimizde biraz tereddüt yaşadık ama yapılan işlerin başarısını ve dünyaca tanınan bir hastane çatısı altında yapılıyor olması bizi ikna etmeye yetti. Her birimizin saçlarında farklı sorunlar vardı ama her birimiz tüm beklentilerine karşılık buldu ve son derece başarılı işlemler gerçekleştirildi. Gerçekten ne bir ağrımız ne de bir sıkıntınız oldu. Saç ekimini gerçekleştiren ekip çok sıcakkanlıydı. Ordu Havaalanına geldik. Bizi hastaneden personeller karşıladı. Verilen hizmeti çok beğendik” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş ise saç ekimi sonrası şunları söyledi:

"Misafirlerimizle ilk temaslarımızı telefon ile yaptık, kendileri bize mevcut sorunlarını görebileceğimiz fotoğraflarını gönderdiler. İnceledikten sonra başarılı bir saç ekimi yapabileceğimizi değerlendirince kendilerini davet ettik, sağ olsunlar daha önce işlem yaptığımız Almanya'da yaşayan hastalarımızın da tavsiyeleriyle hastanemize geldiler ve başarılı bir şekilde son derece memnun olacakları seviyede işlemlerimizi tamamladık. Sürecin en ilginç yanı 4 misafirimizin 2'si siyahi kişilerdi, bonus saçları olmakla birlikte yoğun saç dökülmesi sorunları vardı. Saç ekiminde en etkili konforlu yöntem olan FUE yöntemini uyguladık. Bu yöntem hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; önce sağlıklı saç kökleri uygun olan alanlardan toplanır, toplanmış olan bu kökleri yerleştirmek için dökülme olan bölgeye özel cihazlar ile kişinin saç yapısına uygun kanallar açılır. Doğal görünüm için kanalların yönü ve sayısı önem taşır. Son aşamada ise köklerin tek tek yeni yerlerine ekim işlemi gerçekleştirilir. İşlem sırasında ortalama 3 bin-6 bin adet saç teli kullanılır. Genetik olarak dökülmemek üzere kodlanmış olan ense bölgesinden alınmış bu kökler ekildiği yerde ömür boyu kalıcı olur. Misafirlerimizin saçlarını da bu yöntem ile ektik ve son derece başarılı sonuç elde ettik. Beklentilerine karşılık bulan misafirlerimizi mutlu bir şekilde ülkelerine uğurladık.”