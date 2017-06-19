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19 Haziran 2017 17:10

Safra kesesindeki taş 15 dakikada çıkarıldı

Ordu’da 16 yaşındaki lise öğrencisinin çare bulamadığı karın ağrısının nedeni safra kesesindeki taş çıktı.

Safra kesesindeki taş 15 dakikada çıkarıldı

19 Haziran 2017 17:10

Genç öğrenci Medical Park Ordu Hastanesi’nde 15 dakika süren operasyonla taştan da ağrıdan da kurtuldu.


Medical Park Ordu Hastanesine şiddetli karın ağrısı nedeniyle başvuran lise öğrencisi Kardelen Gürsoy (16) yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi yolunda taş olduğu ortaya çıktı. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz ve ekibi yaptıkları tetkikler sonucunda, safra yolunun tıkanmasına sebep olan taşın, sarılık belirtilerinin görülmesine sebebiyet verdiğini söyledi. Doç. Dr. Fuat Ekiz, ERCP (safra yolundan taş çıkarma işlemi) yöntemini kullanarak safra yolundaki taşı 15 dakikada çıkarttıklarını belirtti.



“15 dakikalık bir işlem”


Doç. Dr. Fuat Ekiz, “16 yaşındaki kız hasta yaklaşık 5 gündür devam eden karın ağrısı yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Dış merkezlerde yapılan tetkiklerin sonucunda safra kesesinde taş ve safra yolunda tıkanmaya sebep olan taşın izlenmesi üzerine ERCP (safra yolundan taş çıkarılması işlemi) yapılmak üzere hastanemize kabul edildi. Hastanede yaklaşık 15 dakikalık bir işlem sonunda sayfa yolundaki taş çıkarıldı. Hasta işlem sonrası sağlığına kavuştu” dedi.



“Ameliyatsız bir yöntem”


ERCP (safra yolundan taş çıkarılması işlemi) hakkında bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, şöyle konuştu: “ERCP yöntemini Ordu ve Giresun ilinde tek kullanan hastane olmamızın yanı sıra bu yöntem ameliyatsız kısa sürede başarıyla gerçekleşmektedir. Hem tanı hem de tedavide kullanılan bu yöntem, safra ve pankreas kanallarındaki tıkayıcı hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir girişimdir. Doktor, ‘duodenoskop’ adı verilen bir endoskopi tüpünü on iki parmak bağırsağına göndererek karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki problemleri görüntüler, teşhis koyar ve aynı seans içinde tedavi için bir dizi işlem uygular. İşlem, bu konuda özelleşmiş gastroenteroloji uzmanı, asistan, hemşire ve anestezi uzmanından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir. ERCP başlıca safra kanalları ve pankreas kanallarının tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılır. Böyle hastalarda genellikle sarılık, karın ağrısı ve ateş şeklinde belirtiler vardır.”




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