Şahincili’nin iki yakası birleşiyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde nüfus bakımından en büyük mahalle olma özelliğine sahip olan ancak coğrafi yönden iki parça halinde olan Şahincili Mahallesi’nin iki yakası bir araya geliyor.

Şahincili Mahallesi’nin iki yakasını birleştirecek olan çalışmayı yerinde inceleyen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Milletimize söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Şahincili Mahallesi’nin iki yakasını birleştirecek olan bağlantı yolu çalışmaların da sona yaklaşıldı” dedi.

Başkan Engin Tekintaş yaptığı açıklamada, “Şahincili Mahallemizin iki yakasını birleştirecek olan yol çalışmamızda sona yaklaştık. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde milletimizin bizlerden isteği olan bağlantı yolunda ekiplerimiz son çalışmalarını yapıyor. Bu yol bitirildiğinde şehir içi trafik yükünü azaltmış olacak. Bu proje tamamlandığın da vatandaşlarımız şehir içi trafiğe girmemiş olacak ve sorunsuz bir şekilde Şahincili Mahallesi’nden bu bağlantı yolunu kullanarak evlerine gidebilecekler. Altınordu Belediyesi olarak milletimizin bizlerden isteği olan, bizlerin de söz verdiği bu bağlantı yolunu bitirmek için gece-gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Çalışmaların tamamlandığında iki yakanın bir köprü ile birleştirileceğini kaydeden Başkan Engin Tekintaş, "Bu proje ile Doğa Kent başta olmak üzere, Güney Kent ve diğer sitelere ulaşım bu bağlantı yolu üzerinden olacak ve şehir içi trafik rahatlamış olacak. Son aşamada olan bu proje tamamlandığında seyir terasları ile de bu alanı sosyal açıdan zenginleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Şahincili Mahallesi’nin iki yakasını birleştirecek olan projenin 400 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı ile yaptıklarının altını çizen Başkan Engin Tekintaş, “Altınordu Belediyesi olarak milletimizi daha rahat ulaşımını sağlamak için çalışma yapıyoruz. Bu kapsam da Şahincili Mahallesi’nin iki yakasını birleştirecek olan bağlantı yolu için 400 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı ve yeni yol açtık. Hedefimiz 2017 yılı içerisinde bu yolu tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmak olacaktır” şeklinde konuştu.