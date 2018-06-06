Tesiste laboratuvardan analizleri yapılarak geçen balların paketleme işlemlerine de başlandı.

Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı bulunan süzme-petek bal ile temel petek-ham mum üniteleri ve laboratuvar bölümlerinden oluşan tesiste üretim faaliyetleri başladı.

Tesisleri gezen Ordu Valisi Seddar Yavuz, söz konusu tesisin Türkiye’yi özellikle bal üretiminde, pazarlamasında, pazar payının artmasında önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çekti. Vali Yavuz, “İçinde bulunduğumuz tesis, bu haliyle Avrupa’da bile bulunmayan, her türlü laboratuvar sistemleri olan, balı sofralarımıza en kaliteli şekilde sunacak bir organizasyonu içeriyor. Tamamen otomatik sistemler ile donatılmış son teknoloji kullanılmış ve balın özelliğini bozmayan niteliklere sahip. Bu özellikleriyle de piyasada önemli bir yer alacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Bu tesis sahte bala son verecek”

Bundan sonraki süreçte artık sahte balın tarihe karışacağını dile getiren Vali yavuz, “Buradan bir kez daha söylemek isterim ki, bal ile yapılan spekülasyonlar şeker, katkı maddeleri, kalıntı gibi bir çok tartışma konusu olan alanı tamamıyla yok edecek bir tesiste bulunuyoruz. Hangi çiçekten ne kadar bal üretildi tespit edilecek sisteme sahibiz. Ayrıca antibiyotik ve diğer kalıntıları tespit edebilecek çok gelişmiş bir laboratuvar sistemine sahibiz. Böylelikle gıda güvenliğini sağlayacak sofralarımızda bal tüketirken herhangi bir endişeye mahal bırakmayacak bir ortamı sağlamış olacağız. Türkiye’nin bal üretiminde birinci ili olan Ordu, bu tesis ile birlikte bal sektöründe bir lokomotif haline gelecek, Türkiye ve dünya piyasasına büyük ölçüde hakim olma gibi bir garantiye sahip olacaktır” diye konuştu.

Kurulan Balmer şirketi ile ilgili bilgi veren Vali Yavuz, “Balmer şirketi ve Balmer bundan böyle baldaki kaliteyi kontrol edecek, hem iç piyasaya, hem dış piyasaya bu konuda bir güvence verecektir. Bu güvence sayesinde başta üreticimiz sonra daha nihai tüketicimiz bundan mutlu ve memnun olacak, üreticimiz alın terinin hakkını alırken, tüketicide sofrasında ürettiği ve tükettiği baldan emin olacaktır. Her iki tarafı da memnun eden bir yaklaşımı gerçekleştirmiş olacağız. 5 yıl süreyle şirketimiz burayı herhangi bir kar amacı gütmeksizin tamamıyla üreticinin yararına işletecek ve yönetecektir. Bu konuda bir tereddüt söz konusu değildir. Bununla ilgili hukuki süreçlerde en kısa zamanda tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

Son teknoloji

Tesisin uluslararası akreditasyona sahip olacak olan test analiz laboratuvarında bal, balmumu, polen, arı sütü ve propolisin analizleri yapılacak. İşleme ve paketleme tesisi ise ham mum, temel petek işleme ünitesi ile bal, polen, arı sütü ve propolis işleme ünitelerini içeriyor.