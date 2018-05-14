Sakarya Ortaokulu Türkiye üçüncüsü oldu

Aldıkları başarılı sonuçlar nedeniyle Ordu’ya Türkiye üçüncülüğü başarısını getirdiklerini söyleyen okul beden eğitimi öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Önemli bir başarıyı takımız kazandı ve çok mutlu olduk. Çok çalıştık ve üçüncü olarak bu çalıştığımızın karşılığını almış olduk. Yapılan müsabakaların ardından ilimizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye üçüncüsünü olduk. Buralara kadar gelip milyonluk nüfuslu illerle boy gösteren sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu organizasyonda çocuklarımız tecrübe, bilgi alışverişi, sporda kardeşlik ve saygınlığın aynı zaman da mücadele ruhunun ne olduğunu bir kez daha yaşadılar. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Cevat Öztürk ise, “Müsabakalarda başaralı olan takımımızı kutluyorum. İyi çalıştılar ve emeklerinin karşılığını Türkiye derecesi yaparak aldılar. Çok mutluyuz” diye konuştu.