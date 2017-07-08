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08 Temmuz 2017 11:33

Salman: "8 ilçeye hizmet veren bölge sanayisi konumuna geldik"

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman, “Sanayi sitemiz o kadar gelişti ki, Fatsa ile birlikte 8 ilçeye hizmet veren bir sanayi haline geldik.

Salman:

08 Temmuz 2017 11:33

720 esnafımız son sistemle faaliyetlerini sürdürüyor. Şu anda sanayimizde boş dükkan yok. Büyük talep gören bir sanayiyiz” dedi.


Araç muayene istasyonunun sanayilerine çok yakın olmasından dolayı muayeneden geçmeyen araçların eksiklerini Fatsa Sanayi Sitesi’nde vatandaşların giderdiklerini söyleyen Başkan Serdar Salman, “Günde 150’ye yakın araç muayene için ilçemize geliyor. Muayeneden geçmeyen araçlar eksiklerini sanayi sitemizde gideriyor ve bu durumda buradaki esnafımızı sevindiriyor. İşlerinde hareket oldukça daha çok kişi istihdam etmeye başlıyorlar. Yaklaşık bin 500 kişi sanayi sitemizde ekmek yiyor. Gelişen teknolojiye göre esnaflarımız kendilerini yenilediler ve bölgeye hitap eden bir sanayi alanına geldik. Son sistem makinelerle hizmet veren esnaflarımız işlerinden çok memnunlar. Büyük bir servis gibi hizmet ağına sahip esnaflarımız var. Birçok önemli markanın servisi sanayimiz içinde yer alıyor. Fatsa ile birlikte Ünye, Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Kumru ve Korgan ilçelerine hizmet veren bir sanayiyiz. Sanayimizi büyüttük ve her geçen gün geliştiriyoruz. İş yeri fiyatları da kiraları da bu talepler sonrası artmıştır. Yine iş açmak isteyen herkese sanayi sitesi olarak kucak açıyoruz” diye konuştu.




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