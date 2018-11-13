Şampiyon müdürden sporculara öğüt

1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırarak büyük bir gurura imza atan ve bu başarının yollarını gençlere göstermeye çalışan Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bir sporcu başarıya ulaşmak istiyorsa çok çalışmalı ama başarısını eğitimle taçlandırmalıdır” dedi.

Fatsa ve Ünye'deki spor salonlarını gezerek antrenman yapan sporcuları takip eden Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç, antrenman yapan gençlerle bir süre sohbet etti. İyi bir sporcu olmanın yanında iyi bir eğitim alınması gerektiğini de vurgulayan Mustafa Genç, “Sporda iyi bir yere gelmek istiyorsanız eğitim önceliğiniz olmalıdır” dedi.

1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırarak büyük bir gurura imza atan ve bu başarının yollarını gençlere göstermeye çalışan Mustafa Genç, sporculara söyle seslendi:

“Hangi branşta mücadele ederseniz edin başarıya ulaşmanın tek yolu çok çalışmaktır. Çalıştığınız zaman azmin önünde hiçbir şey duramaz. Ama bu başarıyı bir de eğitimle taçlandırmanız gerekir. Çünkü ileride belli bir yere gelebilmeniz için üniversite bitirmiş olmanız gerekiyor. Spora devam etmek ve başarıya ulaşmak istiyorsanız eğitim birinci önceliğiniz olmalı. Salonlara hayat veren sizin gibi değerli sporculardır. Spor salonlarının dolu olması bizleri sevindiriyor. Sizler salonlarda olmazsanız bu salonların hiçbir anlamı kalmaz."

Ünye ilçe spor salonlarında güreş, judo, tekvando, voleybol, halter, atletizm branşlarında antrenman yapan sporcularla tek tek ilgilenen Genç, ayrıca çikolata ikramında da bulundu.