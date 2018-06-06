Şampiyon öğrenciler kupayı Başkan Aktepe’ye takdim etti

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Okul Sporları kapsamında 27-31 Mayıs 2018 tarihinde Konya’da yapılan Türkiye birinciliği müsabakalarında Muğla Menteşe Halk Eğitim Merkezini 1-0 yenerek Türkiye şampiyonu olan Sakarya Ortaokulu Hokey Takımı öğrencileri Okul Müdürü Cevat Öztürk ve öğretmenleri ile birlikte Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’yi ziyaret etti.

Sakarya Ortaokulu Müdürü Cevat Öztürk, "Fatsa Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Konya’ya gidişimizde bizlere destek sağladı. Biz de kendisine şampiyonluk kupasını getirerek sevincimizi paylaşmak istedik” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de Sakarya Ortaokulu Hokey Takımı öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayarak, “Çocuklarımızın şampiyonluk haberini aldığımızda çok mutlu olduk. Konya’da birincilik kürsüsünde Fatsa ilçemizin adını söylettiler. Ben hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerini kutluyorum ve bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diliyorum” diye konuştu.