Sanatları engel tanımıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezinde zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlar sanatsal el nakışları üzerine yaptıkları etkinler ile engellerini aşıyorlar.

Ünye Mürvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezinin sağladığı usta öğreticilerle birlikte engelli bireylere sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyen bakım merkezi kişilere özgüven duygusunu tetikleyecek etkinlikler düzenleyerek kişilerin ortaya çıkardıkları sanatları bir eğitim ve rehabilite yöntemi olarak kullanıyor.

“Hem eğitiyor hem eğlendiriyoruz”

Bakım merkezinde zihinsel engelli bireylere sanatsal eğitimin verildiğini söyleyen öğretmen Neslihan Taşoğlu, “Bizler her sene özel öğrencilerimizin yapmış olduğu el sanatları ürünlerini ortaya çıkarıyoruz. Derslerimizde daha çok sanatsal çalışmalar olan takı, kolye, küpe, el nakışları ile ilgili birçok alanda sanatsal çalışmalar dersi veriyoruz. Derslerimiz de daha çok eğiterek ve eğlenerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

El sanatları eğitiminin engelli bireylere dersinin verilmesindeki amacının açıklamasını yapan Psikolog Ebru Yeniyıldız, “El sanatları eğitiminin engelli bireyin başarı duygusunu tatması, güven ve cesaretinin artması, algılama gücü ve kendini ifade edebilme duygusunu geliştirmesi gibi konularda oldukça etkili bir yöntemdir. Bu özelliklerinin yanı sıra engelli bireyin psikolojik boyutunun psikomotor becerilerinin gelişimini, bireyin toplum içinde kabulünü sağlamaktadır. Sanatsal faaliyetlerle, yetersizliği olan bireye gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak, sosyal ve fiziki çevresinde bazı değişiklikler yapıldığında yetersizliğin engel durumuna dönüşmesinin önlenebileceği de görülmüştür” ifadelerini kullandı.