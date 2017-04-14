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14 Nisan 2017 13:31

Sanayi esnaflarını rahatlatacak yol açılıyor

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi’nin arka kısımında bulunan yolun açılması için çalışmalar başladı.

Sanayi esnaflarını rahatlatacak yol açılıyor

14 Nisan 2017 13:31


Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iyileştirme ve taş duvar tahkimatı çalışması başlatılırken Büyük Sanayi Sitesi’nin en arka bölümünde bulunan yolun kullanıma açılabilmesi için ilk olarak 150 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş duvar tahkimatı işi ve daha sonra da yolun iyileştirilmesinin yapılacağı bildirildi.


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Büyük Sanayi Sitesi’nin ilçemizin ekonomik ve istihdam anlamında can damarı olan yerlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu bakımdan Büyük Sanayi Sitemizi önemsiyoruz. Biz göre geldikten sonra Büyük Sanayi Sitemize 22 bin 800 metrekare sıcak asfalt ve 6 bin 200 metrekare parke taş döşemesi yapıldı. Şimdi de Büyük Sanayi Sitemizin en arka bölümünde bulunan yolun kullanıma açılabilmesi ilk olarak 150 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde taş duvar tahkimatı işi ve daha sonra da yolun iyileştirilmesini yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu çalışmamızı bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.




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