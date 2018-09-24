Sanayi sitesinde 3. ana yol çalışması

Fen İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Büyük Sanayi Sitesinde 400 metre yol çalışması yapılacağı ve bu çalışmanın 15 gün sonra tamamlanacağı ifade edildi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetiminin talebi üzerine yol çalışmasını başlattıklarını ve kısa sürede bu yol çalışmasını tamamlayacaklarını belirterek, “Başlattığımız yol çalışması Büyük Sanayi Sitesinin 3. ana yolundan bir tanesi. Burada ekiplerimiz bir hafta süren dere ıslah çalışması yaptılar. Dere ıslah çalışmasından sonra arka yolun zayıf zemin kazısı çalışmalarına başladılar. Bu yol açıldıktan sonra Büyük Sanayi Sitesinin trafiğinde önemli bir rahatlama olacak, yine otopark anlamında da rahatlama olacak. Büyük Sanayi Sitesinde görsel kirliliğin giderilmesinde bu yolun katkısı büyük olacak. İnşallah iki hafta içerisinde bu yol çalışmasını bitireceğiz şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman da Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve ekibine gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Fatsa Büyük Sanayi Sitesi ticari ekonomik anlamında Fatsa ilçemizin önemli yerlerinden biri. Bu yolun açılmasına bizim çok ihtiyacımız vardı. Bizim en büyük sorunumuz sanayi içerisinde trafiğin sıkışıklığıydı, çok şükür bu yolun açılmasıyla bu sorun ortadan kalkacak” diye konuştu.