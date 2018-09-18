‘Şanslı' kedi

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir aracın ezmesi sonrası yaralanan yavru kedi, Ziraat Odası çalışanları tarafından tedavi edildi.

Kumru Ziraat Odası görevlileri, bir aracın ezmesi sonrası sol ön ayağı kırılan yavru bir kedi buldu. Duyarsız kalmayan görevliler, yaralı yavru kediyi alıp odaya getirdi. Burada, kendi imkanları ile kediyi tedavi eden görevliler, kırık olan ayağına kartondan protez yaparak, minik yavrunun sağlığına kavuşmasını sağladı.

‘Şanslı' adını verdikleri kedinin kendilerine alıştığını ve benimsediğini belirten görevliler, yavru kediyi süt ile beslediklerini ifade ettiler. Ziraat Odası görevlilerin yaptığı bu davranış ise vatandaşların takdirini topladı.