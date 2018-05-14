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14 Mayıs 2018 14:45

Saray Hamamı İtalyanları büyüledi

Roma Yunus Emre Enstitüsü, Ünye Belediyesi ve Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliğiyle İtalya’da “Türk Hamam Kültürü Fotoğraf ve Hamam Aksesuarları Sergisi ve Konferansı” düzenlendi.

Saray Hamamı İtalyanları büyüledi

14 Mayıs 2018 14:45

Etkinlikte Ünye Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Saray Hamamı oldukça beğeni topladı.


Etkinliğe Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Yavuzer, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir ve Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Müze sorumlusu ve Halkbilimci İhsan Akbulut katıldı.


Kökeni Roma-Bizans hamamlarına dayanan, Selçuklu ve ardından Osmanlı döneminde geliştirilerek Türklerin banyo usullerine uygun yapılar haline getirilen Türk hamamlarının mimari yapısını, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtmayı" amaçlayan etkinliğe İtalyan konuklar yoğun ilgi gösterdi.


Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın İtalyanları kültür ilişkileri ve dostluğun pekiştirilmesi adına Türkiye’ye ve Ünye’ye davet ettiğini de ifade eden Hasdemir, sergi için kendilerine kapı açan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Şeref Ateş ile enstitünün Roma şubesi müdürü Sevim Aktaş’a teşekkür etti.


Etkinlikte açılış konuşmasının ardından Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Sorumlusu ihsan Akbulut, Türk hamam kültürü, ilginç ritüelleri ve Ünye’de yaşayan geleneklerin anlatıldığı bir sunum yaptı.


Sunumu ilgiyle izleyen konuklar, daha sonra Türk hamam kültürüne ait peştamal, takunya, ibrik, tas, sabun, sabun bezi ve başörtüsü gibi kıyafet ve aksesuarlar ile Ünye’de 1800’lü yıllarda yapılmış ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar tarafından restore edilmiş Saray hamamında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.




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