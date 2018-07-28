Savcı ve hakimlere veda yemeği

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte duygusal anlar yaşayan hakim ve savcılar, "Bu akşam düzenlenen yemeğin bir veda değil de bir vefa yemeği olduğunu görüyoruz" dedi.

"Zor bir görevimiz var"

Canlı müzikle başlayan programda konuşan Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "Bugün üzüntülü bir günümüz. Zira Komisyon Başkanımızı, Cumhuriyet Savcılarımızı ve Hâkimimizi uğurlayacağız. Ancak kendileri adına mutluyum. Her biri terfi ederek, güzel görevlere iyi yerlere gidiyor. Elbette işlerinin ağırlığı da artacak bunu da biliyoruz fakat inanın hepsine de güveniyoruz. Hepsi bu işin altından kalkacak. Burada görev yapan arkadaşlarımızla bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar hep uyum içinde çalıştık. Gittikleri yerlerde de inşallah başarılı olacaklar" dedi.

"Ayrılıklar doğası gereği hüzünlüdür"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ayrılıklar doğası gereği hüzünlüdür ama bu hüzün giderilecek, telafi edilecek. Dostluklarla, ziyaretlerle farklı görev yerlerinde tekrar karşılaşmalarla ayrılıkların eksiklikleri giderilmiş olur. Buradaki tüm arkadaşlarımdan çok iyi izlenimler aldım. Bundan sonraki görev yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Program sonunda hatıra fotoğrafının ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve çiçek verildi. Yalova Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan, Ünye Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mevlana Gözüböyük’e hediye ve plaketini Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay takdim etti. Gaziantep Hâkimliği’ne atanan, Hâkim Coşkun Caymaz, hediye ve plaketini Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün’ün elinden aldı. Bor Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ünye Cumhuriyet Savcısı Özkan Akkaya ise hediye ve plaketini Cumhuriyet Savcısı Musa Aysan’dan aldı.

Veda yemeğine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Ünye Belediye Başkan Vekili Zekai Baş, Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı olmak üzere, tayini çıkan hakim ve savcılar, Ünye Adliyesi personeli ve Ordu Barosu’na kayıtlı avukatlar katıldı.