Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 12:52

Savcı ve hakimlere veda yemeği

Ordu Ünye Adliyesinde görev yapan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yaz kararnamesi ile farklı illere tayin olan hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi.

Savcı ve hakimlere veda yemeği

28 Temmuz 2018 12:52


Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte duygusal anlar yaşayan hakim ve savcılar, "Bu akşam düzenlenen yemeğin bir veda değil de bir vefa yemeği olduğunu görüyoruz" dedi.



"Zor bir görevimiz var"


Canlı müzikle başlayan programda konuşan Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "Bugün üzüntülü bir günümüz. Zira Komisyon Başkanımızı, Cumhuriyet Savcılarımızı ve Hâkimimizi uğurlayacağız. Ancak kendileri adına mutluyum. Her biri terfi ederek, güzel görevlere iyi yerlere gidiyor. Elbette işlerinin ağırlığı da artacak bunu da biliyoruz fakat inanın hepsine de güveniyoruz. Hepsi bu işin altından kalkacak. Burada görev yapan arkadaşlarımızla bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar hep uyum içinde çalıştık. Gittikleri yerlerde de inşallah başarılı olacaklar" dedi.



"Ayrılıklar doğası gereği hüzünlüdür"


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ayrılıklar doğası gereği hüzünlüdür ama bu hüzün giderilecek, telafi edilecek. Dostluklarla, ziyaretlerle farklı görev yerlerinde tekrar karşılaşmalarla ayrılıkların eksiklikleri giderilmiş olur. Buradaki tüm arkadaşlarımdan çok iyi izlenimler aldım. Bundan sonraki görev yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.


Program sonunda hatıra fotoğrafının ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket ve çiçek verildi. Yalova Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan, Ünye Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mevlana Gözüböyük’e hediye ve plaketini Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay takdim etti. Gaziantep Hâkimliği’ne atanan, Hâkim Coşkun Caymaz, hediye ve plaketini Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün’ün elinden aldı. Bor Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ünye Cumhuriyet Savcısı Özkan Akkaya ise hediye ve plaketini Cumhuriyet Savcısı Musa Aysan’dan aldı.


Veda yemeğine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Ünye Belediye Başkan Vekili Zekai Baş, Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı olmak üzere, tayini çıkan hakim ve savcılar, Ünye Adliyesi personeli ve Ordu Barosu’na kayıtlı avukatlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç