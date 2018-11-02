Savcılık zehirlenme olayına el koydu

Ordu'nun Akkuş ilesinde zehirlenen 4 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği olaya, iddialar üzerine savcılık el koydu. Jandarma ekipleri, zehir olabileceği iddiaları üzerine depodaki sudan numune aldı.

İlçeye bağlı Salman Mahallesi'nde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen ve 16 yaşındaki Şinasi Varlı'nın hayatını kaybettiği, diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü zehirlenme olayında deliller araştırılıyor. Zehirlenen ailenin yakınları, aralarında daha önceden husumet bulunan başka bir ailenin, zehirlemiş olabileceklerini iddia etti. Bu iddia üzerinde duran jandarma ekipleri, Ünce Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bölgede çalışma başlatarak incelemeler yaptı. Ekipler, Varlı ailesinin evlerindeki içme suyunun bulunduğu depoya da zehir atıldığı iddiası üzerine sudan numuneler aldı. Jandarma ekipleri, olayın, cinayet olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Olayda zehirlenen anne Şehri Varlı, kardeşi Şakir Şen ve akrabaları Mesut Çamaoğlu'nun tedavileri sürüyor.

3 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda İbrahim Varlı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusu ve aynı zamanda akrabaları olan Üzeyir Şahin (55) ve oğlu Mustafa Şahin'i (22) silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.