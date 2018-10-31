SB-ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi yenilendi

Özellikle ani kalp durması, kalp hastalıkları, göğüs ağrısı, solunum durması, hava yolu tıkanıklığı ve çoklu travma gibi ciddi durumlarda hastaların takip ve tedavisinin yapıldığı acil servis kırmızı alanı yenilenerek sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Sağlık Bakanlığı-ODÜ Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisin günümüz modern standartlarına uygun bir görünümde hizmet sunması amacıyla bir süre önce tadilata alındığını hatırlattı. Acil servis kırmızı alanda aylık yaklaşık olarak bin 200 ciddi sağlık sorunu yaşayan vatandaşa hizmet verildiğini belirten Dr. Ergün Yanmaz, “Yoğunluğun yaşandığı acil servis kırmızı alanımıza hastaları daha kolay yönlendirmek için yeni alan şeritleri çektirdik. Işıklandırma yetersiz olduğu için led aydınlatma sistemi kurduk. Uzun süredir boyanmamış ve eski görünüm sağlayan duvarlara yeniden boyama yaptırdık. Fazlalık sedyelerimizin daha verimli kullanılması ve ömrünün uzatılması için sedye parkı kurduk. Daha önce yetersiz olan havalandırma için komple değişime giderek, yeni bir havalandırma sistemi kurduk. İzolasyon ve resusitasyon odalarının da kurulumunu sağlayarak yenilediğimiz alanımızda günlük ortalama 40 ve aylık ortalama olarak bin 200 hastamıza hizmet verilmektedir. Riskli hastalarımıza hizmet verdiğimiz bu alanı günümüz şartlarına uygun olarak ve tüm tıbbi cihazları hazır ve çalışır durumda bulundurmamız gerekiyor” dedi.

Yanmaz, acil servisin tadilatta olduğu süreçte kendilerine destek sağlayan ve değişimi anlayış ile karşılayan başta hastane yönetimine, çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.