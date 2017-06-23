Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:11

Şehidin hayalini başkan tamamlayacak

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken’in Çatalpınar ilçesinde yapımına başladığı ancak yarım kalan evi, Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle tamamlanacak.

Şehidin hayalini başkan tamamlayacak

23 Haziran 2017 14:11


Daha önce terörle mücadele kapsamında şehit düşen Ordulu askerlerin geride bıraktığı anne, baba, eş ve çocuklarına sahip çıkan, onlara yeni ev satın alan, ev yaptıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu kez Hakkari’de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken’in başlatıp yarım kalan evini tamamlanması talimatını verdi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordu Jandarma Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken’in Çatalpınar’ın Ortaköy Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Duaların okunduğu taziye ziyaretinde şehidin baba ocağını gezen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, evin üst katında karkas halinde bulunan ve yarım kalan evi sordu. Şehit babası Alaattin Tiken, “Oğlum başlamıştı ama bitiremedi” dedi.


Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, evi inceledi. Yılmaz, yarım kalan evin bitirilmesi ve eşyalarıyla birlikte iç dekorasyonunun yapılması talimatını verdi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, terörle mücadele kapsamında halen sınır boylarında, dağların zirvesinde Mehmetçiklerin vatan nöbetinde olduğunu hatırlatarak, “Onların hakkını ödeyemeyiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak terörle mücadele kapsamında şehit düşen Ordulu Mehmetçiklerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “Şehitlerimizin en değerli emaneti olan şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Her zaman onların yanında olacağız. Ezanlar dinmesin, bayrak inmesin diyerek vatan uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimize ve gazilerimize minnettarız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:28
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!