Şehidin hayalini başkan tamamlayacak

Daha önce terörle mücadele kapsamında şehit düşen Ordulu askerlerin geride bıraktığı anne, baba, eş ve çocuklarına sahip çıkan, onlara yeni ev satın alan, ev yaptıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu kez Hakkari’de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken’in başlatıp yarım kalan evini tamamlanması talimatını verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordu Jandarma Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken’in Çatalpınar’ın Ortaköy Mahallesi’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Duaların okunduğu taziye ziyaretinde şehidin baba ocağını gezen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, evin üst katında karkas halinde bulunan ve yarım kalan evi sordu. Şehit babası Alaattin Tiken, “Oğlum başlamıştı ama bitiremedi” dedi.

Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, evi inceledi. Yılmaz, yarım kalan evin bitirilmesi ve eşyalarıyla birlikte iç dekorasyonunun yapılması talimatını verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, terörle mücadele kapsamında halen sınır boylarında, dağların zirvesinde Mehmetçiklerin vatan nöbetinde olduğunu hatırlatarak, “Onların hakkını ödeyemeyiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak terörle mücadele kapsamında şehit düşen Ordulu Mehmetçiklerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “Şehitlerimizin en değerli emaneti olan şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Her zaman onların yanında olacağız. Ezanlar dinmesin, bayrak inmesin diyerek vatan uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimize ve gazilerimize minnettarız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.