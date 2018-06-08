Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 14:56

Şehit adına okula kütüphane açıldı

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi’nde bulunan Şehit Canip Demircan Ortaokuluna kütüphane kazandırıldı.

Şehit adına okula kütüphane açıldı

08 Haziran 2018 14:56


2014-2016 yılları arasında, Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Topçam Karakol Komutanlığında görev yapan, 2016 yılı genel atamalarında kendi isteği ile Hakkari/Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığına ataması yapılan ve 29 Temmuz 2016 tarihinde Hakkari/Çukurca’da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen J.Asb.Çvş.Bekir Eren Deniz adına Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi’nde bulunan Şehit Canip Demircan Ortaokulunda kütüphane açıldı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yaptırılan kütüphane, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Şehit J.Asb.Çvş.Bekir Eren Deniz’in annesi Pakize Şule Deniz, babası Galip Deniz, babaannesi ve dedesinin katılımıyla hizmete açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç