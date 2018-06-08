Şehit adına okula kütüphane açıldı

2014-2016 yılları arasında, Mesudiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Topçam Karakol Komutanlığında görev yapan, 2016 yılı genel atamalarında kendi isteği ile Hakkari/Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığına ataması yapılan ve 29 Temmuz 2016 tarihinde Hakkari/Çukurca’da bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen J.Asb.Çvş.Bekir Eren Deniz adına Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi’nde bulunan Şehit Canip Demircan Ortaokulunda kütüphane açıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde yaptırılan kütüphane, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Şehit J.Asb.Çvş.Bekir Eren Deniz’in annesi Pakize Şule Deniz, babası Galip Deniz, babaannesi ve dedesinin katılımıyla hizmete açıldı.