Şehit ailesinden protokole iftar

25 Ocak’ta Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi’nde yaşayan ailesi tarafından iftar programı düzenlendi. İftar programı İlçe Müftüsü Hüseyin Can tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan iftar yemeğini organize eden şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın babası Ahmet Ali Çalışkancı’ya teşekkür ederek, “Cennet vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet olsun” dedi.

İftar programına ayrıca Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Yarbay Halit Gülten, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Turan Arıkan, şehit yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.