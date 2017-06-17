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17 Haziran 2017 17:23

Şehit ateşi Ordu’ya düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada şehit olan Ordulu Uzman Çavuş Onur Tiken’in(24) yeni nişanlandığı ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Ordu’ya düştü

17 Haziran 2017 17:23


Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker yaralanmıştı. Şehitlerden birinin Ordulu Uzman Çavuş Onur Tiken olduğu bildirildi.


Şehidin acı haberi Ordu’nun Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. 112 sağlık ekipleri ile şehidin baba evine gelen Çatalpınar Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkanı Ahmet Türe ve askeri yetkililer, Tiken ailesine evlatlarının şehit olduğu haberini verdi. Acı haberi alan ailenin feryatları yürekleri dağladı. Fenalık geçiren anne Esma Tiken’e sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Alaaddin Tiken’i de yetkililer teselli etmeye çalıştı. Eve Türk bayrağı asılırken, baba Alaaddin ve anne Esma Tiken taziyeleri kabul etti. Baba evinin üst katını Onur Tiken’in yaptırdığı ve inşaatın devam ettiği ifade edildi.


5 kardeşin tek erkek çocuğu olan 24 yaşındaki P. Uzm. Çvş. Onur Tiken’in yeni nişanlandığı, Eylül’de düğün yapmayı planladığı ve 3 yıllık asker olduğu öğrenildi.




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