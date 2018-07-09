Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 18:42

Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

Giresun’un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Cevizci, Ordu-Giresun Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Konya’ya uğurlandı.

Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

09 Temmuz 2018 18:42


Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci yaralanmıştı. 3 yıldır görevde olan Cevizci, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit için Giresun’da düzenlenen törenin ardından Ordu-Giresun Havalimanı’nda da tören yapıldı. Düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.



Yaklaşık 1 ay önce bebeği dünyaya gelmişti


Mehmet-Fadime Cevizci çiftinin oğlu olan 3 yıllık uzman çavuş Ali Cevizci’nin Sümeyye Cevizli ile evli olduğu ve yaklaşık bir ay önce ‘Mehmet Akif’ isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi. Askeri uçakla memleketine uğurlanan şehit uzman çavuş, yarın memleketi Konya’da toprağa verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç