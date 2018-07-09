Şehit uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkisinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci yaralanmıştı. 3 yıldır görevde olan Cevizci, kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit için Giresun’da düzenlenen törenin ardından Ordu-Giresun Havalimanı’nda da tören yapıldı. Düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, askeri erkan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Yaklaşık 1 ay önce bebeği dünyaya gelmişti

Mehmet-Fadime Cevizci çiftinin oğlu olan 3 yıllık uzman çavuş Ali Cevizci’nin Sümeyye Cevizli ile evli olduğu ve yaklaşık bir ay önce ‘Mehmet Akif’ isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi. Askeri uçakla memleketine uğurlanan şehit uzman çavuş, yarın memleketi Konya’da toprağa verilecek.