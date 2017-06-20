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20 Haziran 2017 10:16

Şehit ve gazi ailelerine iftar

Ordu’nun Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.

Şehit ve gazi ailelerine iftar

20 Haziran 2017 10:16


Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın düzenlediği iftar programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve daire amirleri katıldı.


Kaymakam Mehmet Yapıcı iftar programında yaptığı konuşmasında, "Ülkemiz için bayrağımız için şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah memleketimizi tüm sıkıntılardan korusun. Bütün vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşayacağı kardeşlik içerisinde bir ülke haline getirsin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.


Şehit aileleri ve gazilerde Kaymakam Mehmet Yapıcı’ya verdiği iftar yemeğinden dolayı teşekkür ederken program yemek duasının yapılması ile son buldu.




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