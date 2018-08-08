Sel bu kez Ünye’yi vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çiftçinin harmana serdiği fındık sel sularına kapıldı. Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan Faruk Kara'nın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Kara, "Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı. İlçenin İnkur Mahallesi'nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak yollarına devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.