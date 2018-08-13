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13 Ağustos 2018 17:54

Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan selin ardından belediye ekipleri yollarda oluşan çamurları temizlemeye devam ediyor.

Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

13 Ağustos 2018 17:54


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin selin ardından başlatmış olduğu temizlik faaliyetleri neticesinde, birçok cadde ve sokak temizlendi.


Çalışmalar kapsamında en son Yalıköy ve Bolaman başta olmak üzere merkez de ve kırsalda çalışmalarına yoğunlaşan ekipler, bölgedeki alt geçitte önce yağmur suları ile gelen çamur ve katı atıkları temizledi, ardından güzergahı suyla yıkadı.


Fatsa Belediye Başkanımı Muharrem Aktepe yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşanan sel felaketiyle birlikte cadde ve sokaklarda biriken çamur ve katı atıkların temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Bu yöndeki faaliyetler mesai mefhumu gözetilmeksizin yapılıyor. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri ve trafik akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Selden dolayı oluşan zarar neyse telafisi için gereken her adım atılacaktır" dedi.




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