Sel sonrası yaralar sarılıyor

Tabakhane Deresi’nin taşması sonucu meydana gelen sel bölgesinde evleri selden etkilenen vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Her yağmur sonrası evini su bastığını söyleyen Remziye Ateş, "Her yağmurda tedirgin oluyoruz. Dünkü yağmurda da azda olsa sel felaketi oldu. Belediye ekiplerinin erken müdahalesi evimizin su basmasını kurtarmış oldu" dedi.

Belediye ekipleri de temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan sel sonrası Ünye Belediyesi ekipleri cadde ve ara sokaklarda temizlik çalışmaları yapıyor. Tabakhane Deresi taşkını sonrası cadde ve sokak aralarında oluşan çamur birikintilerini belediye ekipleri temizlemeyi sürdürüyor.