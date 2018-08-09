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09 Ağustos 2018 17:02

Sel Tekkiraz’ı da vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi de selden etkilenen yerler arasında yer aldı.

Sel Tekkiraz’ı da vurdu

09 Ağustos 2018 17:02


Ordu’da iki gündür etkili olan sağanak, sel afetine yol açtı. Taşan dereler köprüleri yıktı, fabrikalar, iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Ünye’ye bağlı Tekkiraz Mahallesi de sel afetinden nasibini aldı. Harmanlarda serili olan fındık, sel sularıyla denize sürüklendi.


Tekkiraz Koruklu Merkez Camii’nin lojmanı, sel sularından zemininde kayma olmasından dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Koruklu Merkez Camii İmamı Mehmet Karagöz’ün kaldığı lojman, yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı. Bölgede yollar da sel sularından büyük zarar gördü.


Elektriklerin kesik olduğu mahallede büyükşehir ve Ünye Belediyesi ekipleri selin yaralarını sarmaya çalışıyor.




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