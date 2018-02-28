Şelaleler şehri Ordu

Ordu’ya güzellik verenlerin başında türkülere konu olan derelerin yüksek rakımlı yerlerinden akan ve güzel manzaralar oluşturan şelaleler yerli ve yabancı turistler tarafından büyük beğeni topluyor. Ordu Valiliği tarafından son üç yıldır sürdürülen çalışmalarda 19 ilçede 50’ye yakın şelale keşfedildi. Turizm ve doğa dergileri, manzarasıyla insanları adeta büyüleyen şelaleler sebebiyle Ordu’yu ‘şelaleler şehri’ olarak tanıtıyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, şelalelerin Ordu’ya çok ayrı bir güzellik kattığını, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğini belirtti. Şelalelerin çoğunun yanında veya yakınında eski köy değirmenlerinden olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, “Şelaleler, eski köy değirmenleri, doğal göller doğa turizmi ve eko-turizm açısından büyük ilgi görüyor. Özellikle havalimanımızın da devreye girmesiyle şelale görmek isteyen turistlerin sayıları gittikçe artmaya başladı. Berrak, serin ve tertemiz akan bu şelaleler, turistlerin çok ilgisini çekiyor. Bizim de amacımız gelen her turiste aynı şelaleleri gezdirmek yerine farklı şelaleleri de gösterebilmek. Bizim tek çabamız Ordu’nun turizmde Türkiye’nin göz bebeği olmasıdır" diye konuştu.

Bu şelaleler arasında Karaoluk Mahallesi’ndeki Çiseli Şelalesi’nin Ordu turizminin cazibe noktalarından birisi olduğunu söyleyen Vali Yavuz, ”9 metre derinliğindeki göleti ve 6 metre yüksekliğindeki şelalesiyle dikkat çeken Çiseli Şelalesi, Türkiye’nin en güzel 10 şelalesi arasında yer alıyor. Ancak Ordumuzun her ilçesinde, yöresinde Çiseli Şelalesi gibi yüzlerce şelale var. Yemyeşil bitki örtüsü ve gür ormanların içinden geçen dere ve ırmakları üzerinde bulunan bu şelaleler ve göller, müthiş bir görsel güzellik sunuyorlar. Bizler de bu güzellikleri tanıtmaya, turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı bundan sonra da yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.