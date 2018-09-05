Selfie çılgınlığı saç ekimini patlattı

Saç ekimi sayesinde kişinin hem özel hem de iş hayatında motivasyonunun arttığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, “Özellikle sosyal medyanın her geçen gün daha çok kullanıldığı günümüzde fotoğraf karelerinde ağırlıklı olarak yüz ve saçlar göründüğünden, çeşitli estetik operasyonlarının yanı sıra saç ekimi uygulamalarına da talep artıyor” dedi.

Saç ekimi yöntemiyle birçok insanın hayatının pozitif yönde değiştiğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, “Saç ekimi ile yüzde 100 başarı sağlanıyor. Lokal anestezi ile yapılan ameliyat sonucunda saçsızlığın üzüntüsü ve psikolojik olarak yaşattığı bunalımdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Günümüzde dış görünüş çok önemli. Merkezimize başvuran erkek hastalarımız kendilerini daha iyi hissetmek, mutlu olabilmek ve iş hayatlarında daha rahat hareket edebilmek için saç ektiriyor. Hastanemizde uzman ekip tarafından hijyenik koşullar altında yan etkisi olmayan, acısız ve ağrısız bir şekilde saç ekimi yapıyoruz. Saç ektirenler yeniden doğmuş gibi hissediyor” diye konuştu.

Dış görünüş özgüveni artırıyor

Saç ekimi uygulamasıyla kişilerin kendilerine olan özgüvenlerinin arttığını ve kendilerini eskisine göre mutlu hissetmeye başladıklarını belirten Dr. Tekeş, “Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüzde birçok problem hızlıca çözülüyor. Kusur bulduğumuz yanlarımız, olmayan saçımız, eğri burnumuz, yamuk dişimiz vs. gibi birçok estetik sorun hızlıca ortadan kalkıyor. Özellikle sosyal medyanın her geçen gün daha çok kullanıldığı bu dönemlerde fotoğraf karesinde ağırlıklı olarak yüz ve saçlar göründüğünden, yüz güzelliğine yönelik işlemler, burun ameliyatı, göz kapağı ameliyatı, dudak dolgusu ve saç ekimi uygulamalarına da talep artıyor” şeklinde konuştu.

İkili ilişkilerde de başarıya götürüyor

Özellikle saç ektiren kişilerin özgüvenlerinin artması ve dış görünüşlerinin değişmesi nedeniyle ikili ilişkilerde daha rahat olduklarını dile getiren Dr. Tekeş, “Saç ekimi sonrası dış görünüşünden memnun olan kişi genellikle kendisi ile barışık, iş hayatında ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı olan kişilerdir. Kişinin kendisini aynada güzel veya yakışıklı görmesi, özgüveninin artmasına yol açıyor ve insanlarla daha çabuk iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Hatta saç ekimi yaptırıp yakın zamanda evlenen hastalarımız da var. İnsanların başkaları tarafından beğenilmesi özgüven açısından çok önemlidir. Yapılan bir araştırmada insan üzerindeki ilk izlenimlerin yüzde 90’ını kişinin dış görünüşü oluşturuyor. Güzelleşmenin iksiri olarak günümüzde popüler hale gelen estetik işlemler dış görünüşün yanı sıra özgüveni de olumlu anlamda etkiliyor” açıklamasını yaptı.