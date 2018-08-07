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07 Ağustos 2018 13:56

Selin yaraları sarılıyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen şiddetli yağış bazı mahallerde zarara neden oldu.

Selin yaraları sarılıyor

07 Ağustos 2018 13:56


İlçede selin yaralarını sarmak için Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesine ait iş makineleri aralıksız çalışıyor.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede aşırı yağışların ardından mahallelerde iş makineleriyle aralıksız çalıştıklarını söyledi.


Şiddetli yağışlarla derelerin taştığına dikkat çeken Başkan Kaya, “Derelerin taşması sonucu menfezler tıkandı, taşan sel sularıyla yollar büyük ölçüde zarar gördü. Şiddetli yağışların yaşandığı günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte hasar gören yolları onarmak için çalışıyoruz. Ekipler bozulan yolları hızla bakım ve onarımını yapıyor” dedi.




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