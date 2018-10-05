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Selin yıktığı köprünün yerine yenisi yapılıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinden selin yıktığı köprünün yerine yenisi yapılıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinden selin yıktığı köprünün yerine yenisi yapılıyor. Köprünün ayak çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.


8 Ağustos'ta meydana gelen sel afeti sonrası Cevizdere mevkisi üzerinde bulunan köprü yıkılmış, yerine yenisinin yapılması için de çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Yüklenici firmanın köprü üzerinde hızlı bir şekilde çalışma yaptığı alanda köprünün yerleştirileceği 4 ayak beton çalışması tamamlandı. Araç trafiğine uygun bir şekilde yapılan köprünün kısa sürede tamamlanması bekleniyor.


8. Ordu Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Aldığımız bilgilere göre köprünün 1 ay içerisinde tamamlanacağını öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun bölgeye geldi ve talimatını verdi. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de 5 ay içerisinde köprünün bitirileceğini o gün söz vermişti. Dün aldığımız bilgilere göre Cevizdere Köprüsü'nü 1 ay içerisinde açma fırsatımız olacak” dedi.


Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği diğer köprüden çift yönlü verilmeye devam ediyor.

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