Semen Kilisesi turizme kazandırılacağı günü bekliyor

Ordu ve Giresunluların ortak kullandığı Semen Yaylası'ndaki kilise yıllara meydan okuyor.

Ordu ve Giresun'un sınır noktasında bulunan Semen Kilisesi, yaz aylarında bölgedeki yaylacılar tarafından cami olarak kullanılıyor. Semen Yaylası'nda bir yamaçta etrafı evlerle çevrili olan kilise, oba sakinleri tarafından hem korunuyor hem de tanıtılıyor. Semen Kilisesi'ni ziyaret eden Bülent Akçay, ilk defa gördüğü kilisenin her iki ilin ortak değeri olarak turizme kazandırılmasının doğru bir adım olacağını söyledi. Kilisenin güçlü yapısıyla yıllara meydan okuyarak ayakta durduğunu dile getiren Akçay, “Ordu ve Giresunlu yaylacılarımızın ortak kullandığı yaylada bulunan kilise ortak atılacak doğru adımlarla çok kolay turizme kazandırabilir. Semen Kilisesi her iki il için de çok büyük kültürel bir değer. Büyük bölümü sağlam, ayakta duruyor. Aslına uygun restore edilerek çok rahat turizme kazandırılabilir. Yayla turizmine farklı bir renk katar” dedi.