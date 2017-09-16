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16 Eylül 2017 13:44

Sempozyumda canlı metabolik cerrahi ameliyatı

Fatsa Devlet Hastanesinde düzenlenen sempozyumda, Ordu’da ilk kez canlı olarak metabolik cerrahi ameliyatı yapıldı.

Sempozyumda canlı metabolik cerrahi ameliyatı

16 Eylül 2017 13:44


Ordu’nun Fatsa ilçesinde “Metabolik Cerrahi Sempozyumu” Fatsa Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşti. Düzenlenen sempozyuma Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ndeki genel cerrah uzmanları katıldı.


Sempozyumun açılış konuşmasını Fatsa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Aksoy gerçekleştirdi. Daha sonra Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik ve ekibi tarafından yaklaşık 5 yıldır şeker hastası olan ve 2 yıldır insilün tedavisi gören 48 yaşındaki Gülseren Bölcek’e metabolik cerrahi ameliyatı ameliyathanede gerçekleştirildi.


Karadeniz Bölgesi’ndeki genel cerrahların katılımı ile gerçekleşen canlı ameliyatta Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik uygulamalı olarak genel cerrahlara bilgiler aktardı. Prof. Dr. Alper Çelik ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde 10 yıldır bu hastalığın tedavisi yaptığımız yöntemle gerçekleşiyor. Fatsa Devlet Hastanesinde ise ilk defa bu ameliyatı gerçekleştireceğiz. Türkiye’de metabolik cerrahi olarak adlandırılan uygulamayı hayata geçirmiştik. 10 yıllık uygulamada yaklaşık 2 bin 500 kişiyi tedavi ettik. Fatsa Devlet Hastanesinde artık ameliyatla bu hastalığı çekenler şeker hastalığından kurtulacaklar. Başarı oranı ise yüzde 90’ların üzerindedir. Şeker hastalığı gibi kronik ve pek çok faktörün içinde yer aldığı hastalıkta yüzde 90’in üzerindeki başarı ortalaması gerçekten iyi bir neticedir. Önemli olan ne kadar erken hareket ederse hastamız ameliyattan netice alma oranı da buna bağlı olarak yüksek olur. Çok uzun bir süreyi yüksek bir şekerle geçirmiş ise hastamız, vücuttaki insülin depoları azalmaya başlamışsa bu durumda ameliyatın başarı oranı düşüyor” dedi.


Fatsa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Aksoy ise “Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik’in vermiş olduğu eğitimlere katıldık. Türkiye’de değil alanında Alper hocamız dünyada bilinen bir isim. Hastanemize kadar gelmesi bizleri son derece onurlandırmıştır. Yaptığı ilk ameliyat olan transpirsion ameliyatını biz burada bir milat kabul edip bundan sonra hızla yapmaya başlayacağız ve kişi sayısını gün geçtikçe artıracağız. Başhekimiz Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu da bizlere her alanda destek veriyor. Devlet hastanemizde bu tür ameliyatların olması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.




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