Semt pazarları açıldı

Evkaf Mahallesi Canlı Sokak’ta, Dolunay Mahallesi, Yapraklı Mahallesi, Burcukent Sitesi, Mavievler Sitesi, Yedikapı semti ve Naldöken semti halkına hitap edecek olan yeni semt pazarları her salı günü açık olacak.

“Vatandaşımızın talebi üzerine kurduk”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Evkaf Mahallesi halkının talebi üzerine Canlı Sokağa semt pazarı kurduklarını belirterek, “Bilindiği gibi ilçemizde pazartesi günü Ata Caddesi’nde, Perşembe günü Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde, cumartesi günü Ulusu Caddesi’nde, cuma günü de Yalıköy Mahallemizde pazar kuruluyordu. Şimdi Evkaf Mahallesi Canlı Sokak’ta da semt pazarı kurduk ve bugün itibari ile tam anlamıyla hizmete başladı. Bu pazarı vatandaşlarımızın talebi üzerine kurduk. Önceden Evkaf Mahallesi’nde 5 bin nüfus vardı, şimdi ilçemiz sürekli göç aldığı için bu bölgede nüfus 20 bini geçti. Evkaf Mahallesi ve civarında yaşayan vatandaşlarımızdan ilçe merkezine gidebilen var gidemeyen var. Merkeze gidemeyenler pazar ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecekler. Canlı Sokağa kurulan semt pazarından istifade edecek olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.