Şenel Yediyıldız’a görkemli karşılama

İstanbul’dan kara yolu dün akşam saatlerinde hareket eden AK Parti Ordu Milletvekili 1. Sıra Adayı Opr. Dr. Yediyıldız, yaklaşık 300 araçtan oluşan konvoy ile karayolu ile Ordu’ya geldi. Yediyıldız, Ordu girişinde vatandaşlar ve partililer tarafından kurban kesilerek karşılandı.

Karşılamanın ardından, Ünye’deki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılmak üzere konvoy eşliğinde yola çıkan Yediyıldız, Ünye girişinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 19 ilçe başkanı ve diğer vekil adayları tarafından karşılandı.

Hedef 6’da 6

Ünye SKM açılışında konuşan Yediyıldız, Ordu’nun dertlerini ve sıkıntılarını yakından takip ettiğine dikkat çekti. Ordu’da, hedefin 6’da 6 olduğuna dikkat çeken Yediyıldız, “Bismillah dedik, Akçay’dan yola çıktık ve Ünye’ye geldik. Ben, her ne kadar dışarıdan gelmiş birisi gibi görünüyorum ama Ordu’yu iyi bilen birisiyim, Ünye’yi de iyi bilen birisiyim. Dertlerimizi ve sıkıntılarımızı çok çok iyi bilen birisiyim. Yolunuzu, organizenizi, suyunuzu çok iyi bilen birisiyim. Onun için bütün dertlerinizi hep beraber çözeceğiz. Bu Akçay’dan Ünye’ye giriş tablosu bizi o sorunların hepsini çözmeye mecbur etmiştir. İnşallah o sorunları hep beraber çözeceğiz, Ünye daha güçlü, daha güzel, daha kaliteli bir şehir haline gelecek” dedi.

“24 Haziran’da sandıkları patlatalım”

Şenel Yediyıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu güçlü tabloyu 24 Haziran’da sandıktan çıkartırsak, emin olun yapmayacağımız bir şey yoktur. Onun için 24 Haziran’da sandıkları tekrardan patlatalım. Madem ki biz Ordu’da artarak ilerliyoruz, bu 24 Haziran’da da arttıralım. İnşallah hep beraber gezelim tozalım ama Ordumuzun bütün meselelerini halledelim. Çalmadık kapı, tutulmadık el bırakmayacağız. Her tutulan el kalbe giden bir yoldur. İnşallah o elleri tutacağız ve sandıkları patlatacağız.”

Konuşmaların ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ordu milletvekili adaylarının da katılımıyla Ünye Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış töreni gerçekleşti.