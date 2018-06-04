Şenel Yediyıldız’dan çağrı

Altınordu Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iftarına katılan ve bir konuşma yapan AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, adaylık sürecini ve Türkiye üzerinde oynan oyunları anlattı. 24 Haziran’da Türkiye’nin çok önemli bir seçime gittiğini ve bu seçimde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade eden Yediyıldız, “Bir gece ansızın gelen bir emirle Ordu’ya aday olduk. Aday olmadım bir sorumluluk yüklendim. Bu sorumluluğu kaldırabilmek için tüm dostlarımıza ihtiyacım var. Bütün dostlarımın bu sorumlulukta benimle birlikte olarak taşın altına elini koymasını istiyor ve arzu ediyorum. Türkiye zor bir dönemden geçiyor ve belki de Türkiye tarihinin en zor seçimini yapıyor. Hem içeride hem de dışarıda değişik odakların saldırısı ile karşı karşıyayız. Görüyorsunuz ki dolarla, teröristlere silah vererek ve bir kısım kendi içindeki insanları Türkiye’ye gönderip onlarla saldırıyorlar. Bu saldırılara karşı koymanın sorumluluğu için Ordu’ya gittim ve bu sorumluluğu sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin desteğine ihtiyacım var, milletvekili olmak için değil, çok rey almak için değil ama memleketin selameti için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Başkan Tekintaş: “Ordu için seferber olduk”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, salonu dolduran Altınordululara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Engin Tekintaş, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından 4 yılı tamamladıklarını, Altınordu’nun problem görülen her noktasına el attıklarını belirtti.

30 Mart yerel seçimlerinde göreve geldikleri andan itibaren Altınordu’da değişim ve dönüşümün başladığını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, modern bir Altınordu inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Belediyenin tüm birimleri ve teşkilatlarla birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Başkan Tekintaş, “2014 yılından bu yana geçen 4 yılda şehrimizi nerede nereye taşıdığımızı ve neler yaptığımızı anlatmaya saatler yeterli kalmaz. Bize verilen sorumluluk çerçevesinde tüm herkesle bir bütün halinde Ordu için seferber olmuş bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte gece-gündüz demeden Altınordu’yu modern geleceğe taşımaya devam ediyoruz, etmeyi de sürdüreceğiz” diye konuştu.

İftara İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, eski İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran, Altınordu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Aydınhan, Alınca Mahallesi Dernek Başkanı Özcan Keskin, Gökşen Mahalle Derneği Yavuz Atik, Günören Mahallesi Dernek Başkanı Soner Ur, Hacılar Mahallesi Derneği Başkanı Şükrü Koç, Işıklı Mahallesi Derneği Başkanı Mustafa Avcı, Karaoluk Mahallesi Derneği Başkanı Alaaddin Arslan, Kızılhisar Mahallesi Derneği Başkanı Cemal Keskin, Ortaköy Mahallesi Derneği Başkanı Şerif Çalkaya, Saraycık Mahallesi Derneği Başkanı Ersan Gümüş, Yukarıtepe Mahallesi Derneği Başkanı Aşkın Kaygusuz ve Altınordulular katıldı.