Serbest piyasada fındık yükselişe geçti

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 1 Kasım'dan itibaren fındık alımlarına başlayacak olması üreticileri umutlandırırken, serbest piyasadaki fındık fiyatları da 1 TL yükseldi.

Üreticiler TMO'ya fındıklarını verebilmek için randevularını almaya başlarken, serbest piyasada 1 TL yükselen fındık fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'nun fındık alımlarına başlayacağını açıklamasının ardından Ordu'da serbest piyasada fındık 1 TL artış gösterdi. Açıklama öncesi 12 TL altına kadar inen fındık fiyatları, serbest piyasada 13 TL ve üzeri fiyatlara alıcı buluyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarındaki yükselmenin üreticiyi umutlandırdığını söyledi. Soydan, “2018 yılı hasat sezonu girdiği zaman serbest piyasada üreticinin kabul etmediği fiyatlar oluştu. Alım tarihi açıklanana kadar üretici maliyet seviyesinde serbest fiyatlar ile karşı karşıya geldi. Bu durumda bizler üretici temsilcileri olarak ilgili bakanlıklarla ciddi görüşmeler yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girmesini istedik. Çünkü bu fiyatlar karşısında devlet müdahalesi şart görünüyordu” dedi.

“Serbest piyasada fiyatlar 1 TL arttı”

Soydan, TMO fındık almaya başlamadan dahi serbest piyasada fiyatların yükseldiğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun devreye girmesiyle ilgili açıklamaları yaparak 14 TL lavant kalite, 14,5 TL de Giresun kalite fındığın alım fiyatlarını açıkladı. O açıklama sürecinden sonra şuanda daha TMO fındık alımından önce bile serbest piyasada fındıklar 1 TL civarında yükseldi. Bu durumda da devletimizin müdahalesini daha TMO fındık alımı yapmadan görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar, fındığın geleceğini kurtardı, gelecek sezon 14-15 TL'nin altına düşmez”

Soydan, TMO'nun alım yapacağı fiyatların önümüzdeki yılların da taban fiyatlarını oluşturacağını ve fındığın geleceğini kurtaracağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama halkın beklediği bir açıklamaydı. 1 Kasım itibariyle de TMO fındık alımlarına başlayacaktır. Bu süreçte özellikle fındığını elinde bulunduran üreticilerimiz için önemli bir avantaj olacaktır. Aslında bizim talebimiz 1-2 ay önce TMO'nun devreye girmesiydi ama bu bir mücadelenin sonucunda elde edilen bir müdahaledir. Fındığın dün ve bugününe bakmamak lazım. Fındığın artık geleceğine bakmak lazım. Bu müdahale ile fındıkta artık bundan sonraki sezonlarda 14-15 TL'nin altında bir fiyatın oluşması görülmüyor. O yüzden fındığın geleceği de kurtarıldı. Fındığın bundan sonra artık yarını kurtulmuştur ve fiyattaki istikrarsızlığın önüne geçilmiştir.”

"Piyasa hareketlendi"

Eski Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Fındık Manavları Komisyonu Başkanı Evren Enginyurt ise sakin geçen sezonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hareketlendiğini söyledi. TMO'nun fındık alımının kendileri için de iyi olduğunu aktaran Enginyurt, “Sezon bu aralar sakin geçiyordu. 12,5 TL gibi bir fiyattan alım yapıyorduk. Cumhurbaşkanımızın TMO ile açıklamalarının ardından otomatik olarak fındık 1 TL yükseldi. Şu anda serbest piyasada fiyatlar 13,5 TL. üreticiye randımansız bir şekilde satışlarına başladılar. Üreticilerimiz daha çok TMO'yu tercih ediyorlar. Çok acil işi olan ve paraya ihtiyacı olan bizlere geliyor. Bu fiyatlar bizleri de sevindirdi. Biraz geç bir fiyat açıklaması olsa da fındık ve fındık geleceği için önümüzdeki sezon için bir taban fiyatı oluşmuş oldu” şeklinde konuştu.

Üreticilerin bazıları ise serbest piyasada yükselen fındık fiyatlarını olumlu karşılarken, bazı üreticiler fiyatların açıklanmasında geç kalındığını söyledi. Fındığın serbest piyasada TMO'nun aldığı fiyattan daha yüksek olması gerektiğini, aksi takdirde üreticilerin TMO'yu tercih edeceğini aktaran vatandaşlar, güncel fiyatların önümüzdeki sezonu da olumlu yönde etkileyeceğini aktardı.