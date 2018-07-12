Serenderler artık kullanılmıyor

Geçmişte köylerde herkes tarafından kullanılan ambarların artık önemini yitirdiğini ve kullanılmadığını söyleyen köylüler, “Yok olmaya başlamış olan Doğu Karadeniz köylerinde evlerin yanında bulunan ve adına Serender denilen ahşap erzak ambarı tarih oluyor “ dediler.

Yaklaşan fındık sezonu öncesi köylere giden vatandaşlar ambarlara erzakları koyma yerine artık günlük alış veriş yapma imkanları olduğu için serenderleri çok fazla kullanmadıklarını ifade ettiler.

Serenderlerin en yenisinin en az kırk yıllık bir geçmişi olduğunu söyleyen Musa Aydoğan, “Serenderler, günümüzde tahta ve perde artıklarından maket olarak yapılıyor ve sanat eserine dönüştürülerek sergileniyor. Karadeniz’in orta bölümlerinde ve özellikle Doğu Karadeniz köylerinde her evin yanında bulunan, yaklaşık 44 metre ebatlarında, direkler üstünde duran tamamı ahşap mısır (erzak) ambarı olan Serenderler, zaman içinde kaybettiklerimiz arasına girerek tarih oluyor. Eskiden imkanlar olmadığı için bizler pazara gittiğimizde çok fazla alış veriş yapardık ve bunları ambarlarımızda saklardık. Artık her imkanımız var ve günlük olarak köylerimize ekmek, meyve ve diğer gıda ürünleri taze olarak geliyor. Tabi böyle olunca ambarlara pek fazla ihtiyacımız kalmıyor. Artık harmanlarımızı süsleyen bir obje olarak yıkılına kadar kalacak” diye konuştu.