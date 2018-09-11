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Seri katil Trabzon'a nakledildi

Ordu’da gasp suçu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hakkında yapılan araştırmalar neticesinde en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen zanlı, güvenlik nedeniyle Trabzon cezaevine nakledildi.

Ordu'da gasp suçu nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hakkında yapılan araştırmalar neticesinde en az 13 cinayetten sorumlu olduğu tespit edilen zanlı, güvenlik nedeniyle Trabzon cezaevine nakledildi.


Ordu'nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu isimli kadının öldürülmesiyle başlayan, ardından toplamda 13 kişinin katili olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu (44), Ünye Kapalı Cezaevine konuldu. Ancak cezaevinde diğer mahkumlarla sorun yaşadığı belirlenen Mehmet Ali Çayıroğlu, güvenlik nedeniyle Trabzon Cezaevine nakledildi.

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