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18 Temmuz 2018 12:03

Sevgi Evi’nden gelin ve damat çıktılar

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri’nde büyüyen Kader Ayba-Doğan Baltacı çiftinin düğün törenine katılarak, mutluluklarına ortak oldu.

Sevgi Evi’nden gelin ve damat çıktılar

18 Temmuz 2018 12:03


Kayabaşı Hazal Botanik Bahçesi’nde gerçekleştirilen düğün merasiminde çiftin nikah şahitliğini Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz, Ordu Hakimi Havva Dağdeviren Polat, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ın eşi Münire Tekintaş yaparken, nikahı ise Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş kıydı. Mutlulukları yüzlerinden okunan ve bir ömür boyu mutluluk için ’evet’ diyen çiftin heyecanlı oldukları gözlenirken, nikahın sonunda Kader Ayba- Doğan Baltacı çiftineevlenme cüzdanlarını Vali Seddar Yavuz verdi.


“Pırıl pırıl bu iki genç kardeşimizin evliliğine şahit etmek, onlara mutluluk dilemek, mutluluklarını paylaşmak çok güzel” diyen Vali Seddar Yavuz,“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 16 yılda sosyal politikalar alanında devrim gerçekleştirmiştir. Bugün, özellikle kimsesizlerin kimi olan bir devlet anlayışı tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.


Dünyada sevgi ve şefkatin yerini tutacak başka birşeyin olmadığının altını çizen Vali Yavuz, “Düğüne davet edildiğimizde eşimle koşa koşa geldik. Kardeşlerimizin başka şeye ihtiyacı zaten yoktu. Biz de onların bu mutlu gününde yanlarında olmak istedik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, birlik beraberliğimizi muhafaza eylesin. Bu iki güzel kardeşimize de ömür boyu mutluluklar versin” dedi.


Evlilikte sevgi, sadakat ve sabrın önemli olduğunu belirten Vali Yavuz, “Zorluğu gördüğünüzde kaçmayın. Tam aksine onu yenmek için mücadele edin. Sizler, bu kurumlarda yetişen kardeşlerimize güzel örnekler olacaksınız ve onlara kol kanat gereceksiniz” diyerek, Kader Ayba-Doğan Baltacı çiftine bazı tavsiye ve önerilerde bulunurken, 4 çocuk konusunda da genç çiften söz aldı.




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